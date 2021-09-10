Спецборт МЧС с телом Зиничева вылетел в Петербург
«Самолёт Ил-76 вылетел из аэропорта Внуково. На его борту лафет с телом главы МЧС, его сопровождают близкие Евгения Николаевича», — сказали агентству.
Министра похоронят на Северном кладбище рядом с родителями. Похороны пройдут в закрытом режиме.
В 16:00 мск МЧС проведёт по всей России акцию памяти Зиничева: во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены.
Министр погиб в Норильске 8 сентября при исполнении служебного долга. Ему присвоено звание Героя посмертно.