МЧС проведёт по всей России акцию памяти Зиничева

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Акция памяти главы МЧС Евгения Зиничева пройдёт в пятницу, 10 сентября, по всей России, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в 16:00 мск во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены.

Церемония прощания с Зиничевым проходит в Москве в здании министерства на улице Ватутина. Проститься с ним приехал президент Владимир Путин. Похороны пройдут в Санкт-Петербурге.

Министр погиб в Норильске 8 сентября при исполнении служебного долга. Ему присвоено звание Героя России посмертно.

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