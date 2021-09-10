МЧС проведёт по всей России акцию памяти Зиничева

Акция памяти главы МЧС Евгения Зиничева пройдёт в пятницу, 10 сентября, по всей России, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в 16:00 мск во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены.

Церемония прощания с Зиничевым проходит в Москве в здании министерства на улице Ватутина. Проститься с ним приехал президент Владимир Путин. Похороны пройдут в Санкт-Петербурге.

Министр погиб в Норильске 8 сентября при исполнении служебного долга. Ему присвоено звание Героя России посмертно.