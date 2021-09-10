Матвиенко назвала Зиничева неравнодушным к чужой беде человеком

Церемонию прощания с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым, которая проходила 10 сентября в Москве, посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Евгений Зиничев был настоящим государственным стержнем и героем, рассказала Валентина Матвиенко в беседе с Life.ru.

«На самом деле, очень тяжело говорить. Я Евгения Николаевича Зиничева знаю много лет по совместной работе. Он занимал очень трудную должность, он каждый день, можно сказать, пропускал через себя чужую беду и был очень неравнодушен к человеку», — поделилась она.

Также на церемонию прощания с Евгением Зиничевым прибыл директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Александр Новак, прибывший на церемонию прощания с погибшим Евгением Зиничевым, назвал его смерть огромной трагедией.