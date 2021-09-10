Матвиенко назвала Зиничева неравнодушным к чужой беде человеком

Короткая ссылка
Церемонию прощания с погибшим главой МЧС России Евгением Зиничевым, которая проходила 10 сентября в Москве, посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко назвала Зиничева неравнодушным к чужой беде человеком
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Евгений Зиничев был настоящим государственным стержнем и героем, рассказала Валентина Матвиенко в беседе с Life.ru.

«На самом деле, очень тяжело говорить. Я Евгения Николаевича Зиничева знаю много лет по совместной работе. Он занимал очень трудную должность, он каждый день, можно сказать, пропускал через себя чужую беду и был очень неравнодушен к человеку», — поделилась она.

Также на церемонию прощания с Евгением Зиничевым прибыл директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Александр Новак, прибывший на церемонию прощания с погибшим Евгением Зиничевым, назвал его смерть огромной трагедией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить