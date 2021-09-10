Александр Новак назвал смерть Евгения Зиничева огромной трагедией

Вице-премьер России Александр Новак прибыл на церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым, которая проходит в Москве 10 сентября.

Зампред правительства заявил в беседе с телеканалом «360», что знал Зиничева как профессионала и очень хорошего и отзывчивого человека.

«Знал его как очень простого, доброго и порядочного человека, который всегда откликался на различные ситуации и просьбы. Это огромная трагедия», — сказал Новак.

Ранее заслуженный юрист России, член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьёв в беседе с ФАН отметил, что Зиничев показал пример мужества и отваги для всех сотрудников МЧС.