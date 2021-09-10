В Госдуме высказались об идее ужесточения уголовной ответственности для педофилов

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Ангелина Шурпина
Депутаты Ярослав Нилов и Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировали внесение в Госдуму законопроекта, ужесточающего уголовную ответственность для педофилов.
В Госдуме высказались об идее ужесточения уголовной ответственности для педофилов
  • РИА Новости

«Мы поддерживаем ужесточение, при этом поддерживаем и те позиции, которые звучат, о необходимости возвращения смертной казни в отношении тех лиц, которые на этой почве совершили самые страшные преступления, например, как недавно это было в Кемеровской области», — заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, также необходимо «искать дополнительные рычаги, каким образом бороться с этим злом».

«Потому что это психологическая болезнь, которая прогрессирует, и... наличие серьёзных статей Уголовного кодекса, к сожалению, педофилов не сдерживает. В отношении них должны применяться самые жёсткие меры законодательного характера, но и должны быть дополнительные меры медицинского характера, чтобы обезопасить общество от таких людей», — объяснил Нилов.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также считает, что за преступления сексуального характера против несовершеннолетних должно быть максимально возможное наказание.

«Думаю, что ещё и наблюдение. Если это не пожизненное заключение, или если вдруг суд решает проявить снисхождение к такому преступнику и после отбывания наказания даёт ему возможность жить в обществе, считаю, что до конца жизни необходим надзор за таким человеком», — заключила парламентарий.

Ранее депутаты от фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для педофилов.

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