Замглавы Минстроя Козлова освободили от должности

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Александра Козлова от должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Замглавы Минстроя Козлова освободили от должности
  • © Минстрой РФ

Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

«Освободить Козлова Александра Сергеевича от должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — говорится в тексте распоряжения.

Как сообщает ТАСС, Козлов занимал эту должность с февраля 2020 года. 

В июле сообщалось, что Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Доценко от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.

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