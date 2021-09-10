Замглавы Минстроя Козлова освободили от должности

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Александра Козлова от должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

«Освободить Козлова Александра Сергеевича от должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — говорится в тексте распоряжения.

Как сообщает ТАСС, Козлов занимал эту должность с февраля 2020 года.

В июле сообщалось, что Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Доценко от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.