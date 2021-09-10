Замглавы Минстроя Козлова освободили от должности
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«Освободить Козлова Александра Сергеевича от должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по его просьбе», — говорится в тексте распоряжения.
Как сообщает ТАСС, Козлов занимал эту должность с февраля 2020 года.
В июле сообщалось, что Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Доценко от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы.