Мишустин освободил Доценко от должности замруководителя ФАС

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Доценко от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Мишустин освободил Доценко от должности замруководителя ФАС
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Освободить Доценко Алексея Викторовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

На сайте службы указывается, что Доценко занимал должность заместителя руководителя ФАС с 2012 года.

Ранее правительство России распорядилось освободить Анатолия Яновского от должности замглавы Минэнерго, в которой он проработал более 20 лет.

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