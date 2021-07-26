Мишустин освободил Доценко от должности замруководителя ФАС
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«Освободить Доценко Алексея Викторовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
На сайте службы указывается, что Доценко занимал должность заместителя руководителя ФАС с 2012 года.
Ранее правительство России распорядилось освободить Анатолия Яновского от должности замглавы Минэнерго, в которой он проработал более 20 лет.