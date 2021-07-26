Мишустин освободил Доценко от должности замруководителя ФАС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Алексея Доценко от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Освободить Доценко Алексея Викторовича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы по его просьбе», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

На сайте службы указывается, что Доценко занимал должность заместителя руководителя ФАС с 2012 года.

Ранее правительство России распорядилось освободить Анатолия Яновского от должности замглавы Минэнерго, в которой он проработал более 20 лет.