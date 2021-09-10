Медиашкола «RT-Регион» запускает мастер-классы в городах России

Медиашкола «RT-Регион» для региональных журналистов и блогеров начинает свою работу. Корреспонденты и продюсеры RT, авторы соцмедиапроектов канала, а также представители мультимедийного агентства Ruptly проведут онлайн-тренинги и мастер-классы в Самаре, Симферополе, Чебоксарах, Воронеже и других городах России.

Слушатели медиашколы узнают, как вывести региональные новости на федеральный уровень, смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, научатся создавать уникальный контент для соцсетей.

Известные журналисты и медиаменеджеры также обсудят с участниками юридические аспекты работы и психологию профессии.

Первый мастер-класс состоится в Самаре 10—12 сентября.

Набор слушателей проводится на конкурсной основе, участие бесплатное.

RT открыл «Школу» для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В январе 2020-го запустили онлайн-школу RT. С момента открытия школы обучение в ней очно и заочно прошли более 500 человек из более чем 20 стран.