Медиашкола «RT-Регион» запускает мастер-классы в городах России
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Слушатели медиашколы узнают, как вывести региональные новости на федеральный уровень, смогут снять необычный сюжет или смонтировать вирусный ролик, научатся создавать уникальный контент для соцсетей.
Известные журналисты и медиаменеджеры также обсудят с участниками юридические аспекты работы и психологию профессии.
Первый мастер-класс состоится в Самаре 10—12 сентября.
Набор слушателей проводится на конкурсной основе, участие бесплатное.
RT открыл «Школу» для начинающих журналистов и блогеров в Москве в 2016 году. В январе 2020-го запустили онлайн-школу RT. С момента открытия школы обучение в ней очно и заочно прошли более 500 человек из более чем 20 стран.