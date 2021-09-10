Захарова назвала важным проектом «Северный поток — 2»
- Reuters
«Всем, включая оппонентов СП-2, которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно», — говорится в Telegram-канале Захаровой.
Она добавила, что пора «прекратить чинить препятствия этому важному проекту».
Ранее «Газпром» сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено.
После появления данной информации акции «Газпрома» выросли в ходе торгов на Мосбирже на 1,33%, до 328,89 рубля.
Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» ситуацию с «Северным потоком — 2».