Захарова назвала важным проектом «Северный поток — 2»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».
Захарова назвала важным проектом «Северный поток — 2»
  • Reuters

«Всем, включая оппонентов СП-2, которые отчаянно противодействовали строительству, ясно, что остановить его невозможно», — говорится в Telegram-канале Захаровой.

Она добавила, что пора «прекратить чинить препятствия этому важному проекту».

Ранее «Газпром» сообщил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» было полностью завершено.

После появления данной информации акции «Газпрома» выросли в ходе торгов на Мосбирже на 1,33%, до 328,89 рубля.

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал в беседе с изданием «ПолитЭксперт» ситуацию с «Северным потоком — 2».

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