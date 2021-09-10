Треть россиян уделяет семье меньше времени из-за подработок

Короткая ссылка
Из опроса, проведённого проектом «Авито Подработка» и сервисом GigAnt, следует, что большинство россиян (33%) считают, что из-за подработок они вынуждены меньше времени уделять семье и друзьям.
Треть россиян уделяет семье меньше времени из-за подработок
  • РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

Также 31% респондентов отметили, что из-за подработок им не хватает времени на хобби и личный досуг, 18% пожаловались на усталость и негативное влияние на здоровье. При этом 19% опрошенных сообщили, что не видят недостатков в таком варианте работы.

Между тем 80% опрошенных считают подработку возможностью получить дополнительный доход. Помимо финансовой выгоды, респонденты отметили удобный график и возможность удалённой работы (24%).

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить