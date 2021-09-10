Треть россиян уделяет семье меньше времени из-за подработок
- РИА Новости
Об этом пишет «Газета.Ru».
Также 31% респондентов отметили, что из-за подработок им не хватает времени на хобби и личный досуг, 18% пожаловались на усталость и негативное влияние на здоровье. При этом 19% опрошенных сообщили, что не видят недостатков в таком варианте работы.
Между тем 80% опрошенных считают подработку возможностью получить дополнительный доход. Помимо финансовой выгоды, респонденты отметили удобный график и возможность удалённой работы (24%).
Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.