Треть россиян уделяет семье меньше времени из-за подработок

Из опроса, проведённого проектом «Авито Подработка» и сервисом GigAnt, следует, что большинство россиян (33%) считают, что из-за подработок они вынуждены меньше времени уделять семье и друзьям.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Также 31% респондентов отметили, что из-за подработок им не хватает времени на хобби и личный досуг, 18% пожаловались на усталость и негативное влияние на здоровье. При этом 19% опрошенных сообщили, что не видят недостатков в таком варианте работы.

Между тем 80% опрошенных считают подработку возможностью получить дополнительный доход. Помимо финансовой выгоды, респонденты отметили удобный график и возможность удалённой работы (24%).

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.