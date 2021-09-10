Академик Бобырь рассказал об эффективности плавания при проблемах с позвоночником

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Невролог, кандидат медицинских наук, академик РАМТН Михаил Бобырь рассказал, как избавиться от боли в спине при помощи плавания.
Академик Бобырь рассказал об эффективности плавания при проблемах с позвоночником
  • Pixabay

Об этом он рассказал в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

«Один из самых полезных видов физической активности при заболеваниях спины, таких как сколиоз или остеохондроз, — это плавание… Корректировать сутулость можно при помощи кроля на животе… При утолщении грудного отдела позвоночника, наоборот, лучше избегать плавания на спине, чтобы полностью исключить возможные осложнения», — сказал врач.

При остеохондрозе, самом распространённом заболевании спины, он посоветовал плавать брассом.

Заниматься могут все, начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми, плавание имеет очень мало противопоказаний, отметил Михаил Бобырь.

Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.

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