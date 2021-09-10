Академик Бобырь рассказал об эффективности плавания при проблемах с позвоночником
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Об этом он рассказал в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.
«Один из самых полезных видов физической активности при заболеваниях спины, таких как сколиоз или остеохондроз, — это плавание… Корректировать сутулость можно при помощи кроля на животе… При утолщении грудного отдела позвоночника, наоборот, лучше избегать плавания на спине, чтобы полностью исключить возможные осложнения», — сказал врач.
При остеохондрозе, самом распространённом заболевании спины, он посоветовал плавать брассом.
Заниматься могут все, начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми, плавание имеет очень мало противопоказаний, отметил Михаил Бобырь.
Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.