В Общественной палате высказались по поводу идеи скорректировать отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Член Общественной палаты, исполнительный директор национального центра «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с RT прокомментировала предложение скорректировать отопительные нормы после взрыва газа в доме в Ногинске.

«Существуют санитарные нормы, при которых обязательно нужно включать отопление: это +8 °C среднесуточной температуры в течение пяти дней, но на самом деле довольно давно властям субъектов и муниципалитетов дано право включать отопление по собственному усмотрению», — отметила эксперт.

По её мнению, сейчас депутатам необходимо сосредоточиться на ускоренном принятии пакета законов по инициативам президента России.

«Президент озвучил беспрецедентное решение — 150 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Дешёвые инфраструктурные кредиты, инфраструктурные облигации — мы же этого ждали много лет, мы говорили о том, что крайне изношена социальная коммунальная инфраструктура, жилищная инфраструктура, в том числе в сфере отопления, что сюда нужно вкладывать», — сказала Разворотнева.

Она также выразила мнение, что нужны радикальные решения по коммунальной инфраструктуре.

«Теперь по коммунальной инфраструктуре: по внешней, казалось бы, все решения приняты, мне кажется, что это надо теперь немножечко довернуть и начать вкладывать в наши дома, в том числе повышать их энергоэффективность, улучшать состояние инженерных коммуникаций... Надо сделать наши дома более современными, более энергоэффективными, в том числе уменьшить платежи граждан», — заключила эксперт.

Ранее депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Елена Вторыгина после взрыва газа в доме в Ногинске выступила с предложением включать отопление при предельной среднесуточной температуре +10 °С.