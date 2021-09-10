Вице-премьер Борисов посетил церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Вице-премьер России Юрий Борисов на церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым рассказал о его достижениях на посту министра.

«За эти три с лишним года ему очень многое удалось сделать, особенно в части переоснащения МЧС современными средствами спасения. Я думаю, что команда, которая вокруг него, понесёт этот флаг, который он нёс до этой трагической гибели. Как вы понимаете, министерство уникально, особенно в нынешних климатических катаклизмах. Очень тяжёлый день для всех нас. Это потеря», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Борисов добавил, что поступок, который стоил жизни Зиничеву, это — настоящий героизм.

Как передаёт ФАН, на церемонию прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков приехали на прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.