Вице-премьер Борисов посетил церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

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Вице-премьер России Юрий Борисов на церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым рассказал о его достижениях на посту министра.
Вице-премьер Борисов посетил церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
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«За эти три с лишним года ему очень многое удалось сделать, особенно в части переоснащения МЧС современными средствами спасения. Я думаю, что команда, которая вокруг него, понесёт этот флаг, который он нёс до этой трагической гибели. Как вы понимаете, министерство уникально, особенно в нынешних климатических катаклизмах. Очень тяжёлый день для всех нас. Это потеря», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Борисов добавил, что поступок, который стоил жизни Зиничеву, это — настоящий героизм.

Как передаёт ФАН, на церемонию прощания с главой МЧС России Евгением Зиничевым прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков приехали на прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

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