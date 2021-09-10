Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым
Премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков приехали на прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.
- © РИА Новости / Алексей Майшев
Церемония проходит в Москве.
Ранее, как сообщал телеканал «360», заслуженный артист России Денис Майданов пришёл проститься с Евгением Зиничевым.
Похороны пройдут 10 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга в закрытом для прессы режиме.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube