Мишустин и Песков приехали на церемонию прощания с главой МЧС Зиничевым

Премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков приехали на прощание с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

© РИА Новости / Алексей Майшев

Церемония проходит в Москве. Ранее, как сообщал телеканал «360», заслуженный артист России Денис Майданов пришёл проститься с Евгением Зиничевым. Похороны пройдут 10 сентября на Северном кладбище Санкт-Петербурга в закрытом для прессы режиме.