В ходе капремонта в московских домах заменили более 2 тысяч лифтов в 2021 году

Заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков сообщил, что в ходе работ по капремонту жилого фонда в столице были заменены более 2 тыс. лифтов с начала 2021 года.

Об этом сообщает kp.ru.

«В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 3 тыс. лифтов в многоквартирных домах, 2 тыс. новых лифтов уже установлены. В столице уделяется особое внимание соблюдению сроков эксплуатации, ведь лифт — это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены», — рассказал Пётр Бирюков.

Он подчеркнул, что при капремонте применяется лифтовое оборудование, выпущенное в Москве и Московской области. По техническим характеристикам лифты столичного производства полностью отвечают всем требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

Как ранее сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.