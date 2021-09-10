Заключённые московского СИЗО пожаловались ОНК на медобслуживание и холод в камерах

Заключённые СИЗО №3 УФСИН Москвы пожаловались правозащитникам на низкую температуру в камерах и несвоевременное оказание медицинской помощи. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.

«В СИЗО №3 летом в камерах снимают вторые рамы, а сейчас похолодало, но их обратно не вернули, не успели. В ходе проверки нам поступили жалобы — арестованные вынуждены спать в верхней одежде», — сказал правозащитник.

Кроме того, есть обращения, связанные с несвоевременным оказанием медицинской помощи, добавил член ОНК. Так, по его словам, один из заключённых (своё имя он просил не сообщать) рассказал, что с 26 июля добивался удаления застрявшего в ухе ватного тампона, которым он пользовался по назначению врача из-за отита.

«Отоларинголог осмотрел его лишь 8 сентября. К тому моменту он сам вытащил остатки ваты с помощью самодельного пинцета, но воспаление продолжается, а прописанных лекарств он не получает ни от медсанчасти СИЗО, ни от родственников. По непонятным причинам медикаменты от родных не принимают», — заявил член комиссии.

Ранее в ОНК рассказали о необходимости экстренной госпитализации из СИЗО №3 осуждённого за взятку гражданина Египта, жалующегося на невыносимые боли и желудочное кровотечение.