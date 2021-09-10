Ростуризм заявил о завершении продажи туров с кешбэком

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Продажи туров с кешбэком завершились, так как выделенная на поездки в этом году сумма полностью исчерпана, сообщили в Ростуризме.
Ростуризм заявил о завершении продажи туров с кешбэком
  • © РИА Новости

«Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком завершились, поскольку программа оказалась очень востребована у туристов, и выделенная на поездки этого года сумма была выбрана полностью раньше 14 сентября», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Программой туристического кешбэка с начала 2021 года, по предварительным данным, воспользовались более 1,6 млн россиян. 

Отмечается, что всего в текущем году были приобретены туры и оплачено проживание в отелях с кешбэком более чем на 34 млрд рублей.

По данным Ростуризма, в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей.

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