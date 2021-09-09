Программой туристического кешбэка в 2021 году воспользовались более 1,6 млн россиян

Программой туристического кешбэка с начала 2021 года, по предварительным данным, воспользовались более 1,6 млн россиян.

Об этом информирует пресс-служба Ростуризма.

Отмечается, что всего в текущем году были приобретены туры и проживание в отелях с кешбэком более чем на 34 млрд рублей.

По данным Ростуризма, в виде кешбэка туристам вернулось около 6,7 млрд рублей.

«Продажи туров и проживания в отелях с кешбэком на текущий год завершаются. Текущее окно продаж продлится до 01:00:00 (по Москве) 10 сентября, то есть завершится в ночь с четверга на пятницу», — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме рассказала, что программа туристического кешбэка в 2022 году будет действовать только в период низкого сезона.