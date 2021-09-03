Глава Ростуризма Догузова назвала период действия программы кешбэка в 2022 году

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказала, что программа туристического кешбэка в 2022 году будет действовать только в период «низкого» сезона.

Об этом она сообщила в беседе с «Российской газетой».

«Как мы предполагаем, в следующем году кешбэк будет работать исключительно на периоды низкого туристического спроса. Это зима — весна, начиная с 15 января по апрель включительно и далее начиная с октября по середину декабря. То есть на период с мая по сентябрь включительно, как мы предполагаем, кешбэк распространяться не будет», — заявила Догузова.

Она отметила, что мера изначально задумывалась как антикризисная поддержка отрасли. Но это гибкий механизм, который постоянно «донастраивается», уточнила глава Ростуризма.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.