Артемий Лебедев прокомментировал ситуацию с «Умным голосованием»

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал ситуацию с ресурсом «Умное голосование».
Артемий Лебедев прокомментировал ситуацию с «Умным голосованием»
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  • © АГН Москва

«Умное голосование» — это совершенно отвратительный, ужасный проект, вредоносный, который конкретно нацелен только на то, чтобы мстить и вредить одной конкретной партии», — заявил Лебедев. 

По мнению Лебедева, «в любой нормальной стране за такую деятельность, конечно, людей бы по голове не погладили, потому что это просто конкретная экстремистская деятельность».

«И тут они собирают все имейлы, собирают личные данные: у них раз утечка, два утечка, три утечка, свои сотрудники сливают...» — заявил Лебедев.

Также он рассказал, что его бесит «неизящество запретов».

«Последняя новость, что... какая-то компания, торгующая шерстью, зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», типа, такой же как у Навального, и, типа, пошли в суд и запретили «Яндексу» и Google выдавать ссылку на сайт «Умного голосования» Навального», — заявил Лебедев.

6 сентября в пресс-службе Роскомнадзора сообщили о блокировке ресурса «Умное голосование» по причине его связи с экстремистской организацией.

Регулятор заявил, что причиной блокировки сайта стало требование Генпрокуратуры об ограничении доступа к ресурсам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)*.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

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