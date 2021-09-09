Путин не исключил создания союзного парламента России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин не исключил возможности создания в будущем союзного парламента России и Белоруссии.

Об этом он заявил по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Он отметил, что «прежде всего нужно заняться экономикой, а потом всё естественным образом будет требовать дополнительного регулирования».

«В том числе, может быть, и на уровне союзного парламента, я не исключаю, что такой может быть создан», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время этот вопрос не обсуждается и пока не стоит в повестке дня.

Он добавил, что Россия и Белоруссия исходят из того, что «сначала нужно создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке».

Ранее Путин после переговоров с Лукашенко заявил, что согласованы все 28 программ в рамках Союзного государства.