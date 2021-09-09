Путин рассказал об объёме кредитной поддержки Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко рассказал об объёме кредитной поддержки, которая будет оказана Белоруссии.

«Общий объём кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то $630 млн», — сказал Путин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме заявил, что Минфин России не исключает, что при необходимости может оказать Белоруссии поддержку.

По его словам, ведомство видит, что «сосед оказался в непростом финансовом положении», и взаимодействует с белорусскими коллегами.

Силуанов подчеркнул, что сейчас главная задача в том, чтобы стимулировать процесс интеграции.