Путин рассказал об объёме кредитной поддержки Белоруссии

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко рассказал об объёме кредитной поддержки, которая будет оказана Белоруссии.
Путин рассказал об объёме кредитной поддержки Белоруссии
  • kremlin.ru

«Общий объём кредитов с сентября текущего года до конца 2022 года составит где-то $630 млн», — сказал Путин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме заявил, что Минфин России не исключает, что при необходимости может оказать Белоруссии поддержку.

По его словам, ведомство видит, что «сосед оказался в непростом финансовом положении», и взаимодействует с белорусскими коллегами.

Силуанов подчеркнул, что сейчас главная задача в том, чтобы стимулировать процесс интеграции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить