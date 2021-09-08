Силуанов не исключил оказания финансовой поддержки Белоруссии при необходимости
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По его словам, ведомство видит, что «сосед оказался в непростом финансовом положении», и взаимодействует с белорусскими коллегами.
Силуанов подчеркнул, что сейчас главная задача направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции.
«Поэтому сегодня это самое главное на повестке дня, но я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнёрам», — цитирует главу министерства Интерфакс.
Ранее премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества.