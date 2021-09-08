Силуанов не исключил оказания финансовой поддержки Белоруссии при необходимости

Короткая ссылка
Минфин России не исключает, что при необходимости может оказать Белоруссии поддержку, заявил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Силуанов не исключил оказания финансовой поддержки Белоруссии при необходимости
  • © AP

По его словам, ведомство видит, что «сосед оказался в непростом финансовом положении», и взаимодействует с белорусскими коллегами.

Силуанов подчеркнул, что сейчас главная задача направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции.

«Поэтому сегодня это самое главное на повестке дня, но я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнёрам», — цитирует главу министерства Интерфакс.

Ранее премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить