Силуанов не исключил оказания финансовой поддержки Белоруссии при необходимости

Минфин России не исключает, что при необходимости может оказать Белоруссии поддержку, заявил министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

По его словам, ведомство видит, что «сосед оказался в непростом финансовом положении», и взаимодействует с белорусскими коллегами.

Силуанов подчеркнул, что сейчас главная задача направлена на то, чтобы стимулировать процесс интеграции.

«Поэтому сегодня это самое главное на повестке дня, но я не исключаю того, что какие-то виды поддержки мы сможем при необходимости оказать нашим белорусским партнёрам», — цитирует главу министерства Интерфакс.

Ранее премьер-министры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества.