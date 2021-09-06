Мишустин и премьер Белоруссии обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- РИА Новости
«Главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в различных сферах», — приводит ТАСС сообщение.
Кроме того, стороны подчеркнули «конструктивный характер взаимодействия в рамках углубления интеграции в Союзном государстве Белоруссии и России».
Ранее сообщалось, что главным вопросом на предстоящей встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина будет обсуждение 28 союзных программ.
Президенты России и Белоруссии встретятся 9 сентября в Москве.