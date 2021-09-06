Мишустин и премьер Белоруссии обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и российский премьер Михаил Мишустин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского кабмина.
Мишустин и премьер Белоруссии обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
  • РИА Новости

«Главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в различных сферах», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, стороны подчеркнули «конструктивный характер взаимодействия в рамках углубления интеграции в Союзном государстве Белоруссии и России».

Ранее сообщалось, что главным вопросом на предстоящей встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина будет обсуждение 28 союзных программ.

Президенты России и Белоруссии встретятся 9 сентября в Москве.

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