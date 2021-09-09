Источник: лишённого прав блогера Гасанова задержали в Москве за рулём автомобиля

Сотрудники ДПС на Зубовском бульваре в Москве остановили автомобиль, за рулём которого находился лишённый водительских прав блогер Гусейн Гасанов.

Об этом сообщает Life.ru.

По предварительным данным, Гасанов ехал на Rolls-Royce и публиковал видео в Instagram. Как утверждает источник, после общения с полицейскими блогера задержали.

Гасанов был лишён прав на 1,5 года по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему также назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

В июле сообщалось, что защита блогера Эдуарда Биля (Эдварда Била) обжаловала приговор суда по делу о ДТП в центре Москвы, попросив разрешить ему возвращаться позже домой.