Источник: лишённого прав блогера Гасанова задержали в Москве за рулём автомобиля

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Сотрудники ДПС на Зубовском бульваре в Москве остановили автомобиль, за рулём которого находился лишённый водительских прав блогер Гусейн Гасанов.
Источник: лишённого прав блогера Гасанова задержали в Москве за рулём автомобиля
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

По предварительным данным, Гасанов ехал на Rolls-Royce и публиковал видео в Instagram. Как утверждает источник, после общения с полицейскими блогера задержали.

Гасанов был лишён прав на 1,5 года по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему также назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

В июле сообщалось, что защита блогера Эдуарда Биля (Эдварда Била) обжаловала приговор суда по делу о ДТП в центре Москвы, попросив разрешить ему возвращаться позже домой.

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