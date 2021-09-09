Прямая линия с губернатором Нижегородской области состоится 16 сентября

Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным состоится 16 сентября.

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Мероприятие будет показано в эфире телекомпаний ННТВ, «Волга», «Нижний Новгород 24», а также информационного агентства «Время Н» и в группе «Стратегия развития Нижегородской области» во «ВКонтакте».

Вопросы принимаются по телефону, а также через сайт регионального правительства.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор провёл прямую линию, в ходе которой рассказал о социально-экономическом развитии региона.