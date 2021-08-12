Губернатор Тюменской области провёл прямую линию

Короткая ссылка
Губернатор Тюменской области Александр Моор провёл прямую линию, в ходе которой рассказал о социально-экономическом развитии региона.
Губернатор Тюменской области провёл прямую линию
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В частности, Моор отметил, что один из важных показателей устойчивости развития — количество заключённых браков и рождённых детей. В 2021 году в регионе детей родилось на 162 больше, чем годом ранее, а браков оформлено на 40% больше.

Губернатор затронул и тему пандемии. Он напомнил, что в области активно проводится вакцинация против COVID-19. На данный момент хотя бы один компонент вакцины от коронавируса получили 523 тыс. жителей, оба компонента — 420 тыс., или 74% от плана.

Моор также сообщил, что в регионе работает 18 моногоспиталей, где размещено свыше 3000 коек.

Глава региона призвал граждан соблюдать меры безопасности, в том числе носить маски, соблюдать социальную дистанцию. Особый акцент он сделал на необходимости вакцинации.

Ранее «Ямал-Медиа» сообщал, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отправился в двухнедельную поездку по региону. Как ожидается, он посетит более десяти населённых пунктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить