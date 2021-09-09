Глава Депздрава Москвы рассказал о ситуации с коронавирусом

Руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в кулуарах форума социальных инноваций регионов рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Роста заболеваемости сейчас нет, мы не видим никаких признаков — и заболеваемости, и уровня госпитализации, — причём не видим достаточно продолжительный период времени», — цитирует ТАСС Хрипуна.

Согласно данным на 9 сентября, в России в течение суток зарегистрировали 18 380 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 084 284 случая инфицирования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.