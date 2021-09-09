В новых онкоцентрах Москвы лечение получили около 20 тысяч человек
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Об этом сообщает «Москва 24».
По его словам, в настоящее время в городе созданы шесть мощных онкоцентров.
«В онкодиспансерах создана связь с амбулаторным звеном, создана сеть онкопомощников, которые ведут больного от первых признаков заболевания до окончания всех сложных процедур и реабилитации», — рассказал мер.
Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект (ИИ) для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.