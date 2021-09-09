В новых онкоцентрах Москвы лечение получили около 20 тысяч человек

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания «Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия» на IV Форуме социальных инноваций регионов сообщил, что в новых онкологических центрах столицы за несколько месяцев помощь получили около 20 тыс. человек.
В новых онкоцентрах Москвы лечение получили около 20 тысяч человек
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24».

По его словам, в настоящее время в городе созданы шесть мощных онкоцентров.

«В онкодиспансерах создана связь с амбулаторным звеном, создана сеть онкопомощников, которые ведут больного от первых признаков заболевания до окончания всех сложных процедур и реабилитации», — рассказал мер.

Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект (ИИ) для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить