Путин начал заседание с минуты молчания в память о главе МЧС и о жертвах взрыва в Ногинске

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Президент России Владимир Путин начал заседание комитета «Победа» с минуты молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве и о жертвах взрыва газа в доме в Ногинске.
Путин начал заседание с минуты молчания в память о главе МЧС и о жертвах взрыва в Ногинске
  • © AP

Путин начал заседание со слов о погибшем в среду, 8 сентября, главе МЧС.

«Кроме того, вчера в Московской области произошла трагедия, взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие. Я вас прошу минутой молчания почтить память всех ушедших наших граждан», — сказал президент.

Ранее стало известно, что число жертв взрыва газа в Ногинске возросло до семи.

9 сентября спасатели из-под завалов на месте взрыва бытового газа извлекли тело седьмого погибшего

Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и частичного обрушения.

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