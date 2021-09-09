Путин начал заседание с минуты молчания в память о главе МЧС и о жертвах взрыва в Ногинске
- © AP
Путин начал заседание со слов о погибшем в среду, 8 сентября, главе МЧС.
«Кроме того, вчера в Московской области произошла трагедия, взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие. Я вас прошу минутой молчания почтить память всех ушедших наших граждан», — сказал президент.
Ранее стало известно, что число жертв взрыва газа в Ногинске возросло до семи.
9 сентября спасатели из-под завалов на месте взрыва бытового газа извлекли тело седьмого погибшего.
Как сообщал Newinform, следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва и частичного обрушения.