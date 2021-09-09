В Крыму эвакуировали заблудившихся в горах московских туристов

Сотрудники МЧС в рамках двух спасательных операций в Симферопольском и Бахчисарайском районах эвакуировали группу туристов из Москвы, заблудившихся в горах.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Во вторник в 19:59 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на Верхнем плато горы Чатыр-Даг в районе Тисового ущелья заблудилась группа из семи человек, среди которых четыре ребёнка», — говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Спасатели получили SMS с точными координатами от туристов, после чего эвакуировали их и доставили в село Заречное.

Вторая спасательная операция проводилась в Бахчисарайском районе у села Соколиное — неподготовленный турист сообщил о том, что находится на труднопроходимом скальном обрыве и не может самостоятельно передвигаться.

«Пострадавший находился на скальном навесе горы Сююрю-Кая. Поднявшись на гору, спасатели установили с пострадавшим визуальный и голосовой контакт. Мужчина отправился в поход совершенно для этого не подготовленным и не имея представления о местности», — отметили в ведомстве.

Московского туриста эвакуировали с помощью альпинистского снаряжения, операция длилась пять часов.

Ранее сообщалось об эвакуации двух российских туристов в Абхазии с горного перевала Химса.