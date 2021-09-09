Суд подтвердил приговор лидеру «Меджлиса крымско-татарского народа» Чубарову

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор лидеру «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефату Чубарову.

«Сторона защиты просила приговор отменить, уголовное дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд... Судебная коллегия назначенное Чубарову наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима оставила без изменений», — говорится в сообщении суда.

Приговор вступил в законную силу. Отмечается, что срок наказания будет отсчитываться с момента физического задержания Чубарова.

В июне Верховный суд Крыма заочно приговорил к шести годам колонии находящегося на Украине главу «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефата Чубарова по делу о массовых беспорядках в 2014 году.

Кроме того, ему назначили штраф в размере 200 тыс. рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на один год и 200 часов обязательных работ.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).