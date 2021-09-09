СЖР вручил премию «Солидарность» главному редактору Baltnews Старикову

Союз журналистов России (СЖР) вручил премию «Солидарность» главному редактору информационного агентства Baltnews Андрею Старикову. Церемония прошла в Большом зале Московской консерватории.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Восьмого сентября в мире отмечают Международный день солидарности журналистов. Наш коллега Андрей Стариков руководит коллективом, который уже несколько лет работает под открытым давлением прибалтийских властей. Против некоторых сотрудничающих с изданием журналистов возбуждены уголовные дела по надуманным обвинениям в нарушении режима международных санкций, которые не имеют никакого отношения к этим людям», — заявил глава СЖР Владимир Соловьёв.

По его словам, при этом журналисты продолжают выполнять свою работу, отстаивают слова и права человека.

Со своей стороны, Стариков отметил, что они постоянно чувствовали поддержку российских коллег.

Премия «Солидарность» учреждена в 2020 году. Её первым зарубежным лауреатом стал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Baltnews — русскоязычное информационное агентство, входящее в медиагруппу «Россия сегодня».

В марте сообщалось, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой обсудил с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом ситуацию с русскоязычными журналистами в Латвии.