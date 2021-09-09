«Яндекс» отразил DDoS-атаку на компанию

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Специалистам «Яндекса» удалось отразить DDoS-атаку. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
«Яндекс» отразил DDoS-атаку на компанию
  • Reuters

«Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 млн RPS — это самая крупная атака из известных за всю историю интернета», — приводит ТАСС сообщение.

При этом в «Яндексе» отметили, что «это лишь одна из множества атак, направленных не только на «Яндекс», но и на многие другие компании в мире».

В компании заявили, что «атаки продолжаются уже несколько недель, их масштабы беспрецедентны, а их источник — новый ботнет, о котором пока мало что известно».

Ранее СМИ сообщали, что в минувшие выходные на серверы «Яндекса» была совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета.

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