Ведомости: на «Яндекс» была совершена крупнейшая кибератака в истории рунета

В минувшие выходные на серверы «Яндекса» была совершена крупнейшая DDoS-атака в истории рунета.

Об этом в комментарии «Ведомостям» заявил высокопоставленный источник в «Яндексе».

Масштаб кибератаки подтвердили в американской компании Cloudflare, которая занимается отражением нападок в интернете и сотрудничает с российской платформой.

Ещё один источник в компании отметил, что DDos-атаку было непросто сдержать и позже она продолжилась. Подробностей случившегося не приводят до завершения внутренней проверки.

«Мы проводим расследование вместе с подрядчиками. Речь идёт об угрозе инфраструктуре в масштабах страны», — заявил собеседник издания.

В МИД Франции ранее рассказали о хакерской атаке, совершённой в начале августа на сайт France-visas. В ведомстве предупредили, что последствиями взлома может стать утечка части персональных данных.