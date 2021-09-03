В МИД Франции сообщили о хакерской атаке на сайт визового центра

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В МИД Франции рассказали о хакерской атаке, совершённой в начале августа на сайт France-visas. В ведомстве предупредили, что последствиями взлома может стать утечка части персональных данных.
В МИД Франции сообщили о хакерской атаке на сайт визового центра
  • Reuters

Сайт France-visas используется гражданами для оформления запросов на получение визы во Франции — соответственно, через него проходят некоторые персональные данные пользователей.

«10 августа 2021 года модуль платформы France-visas подвергся кибератаке, которая была быстро нейтрализована. Однако личные данные, записанные во время подачи заявления на визу (адреса электронной почты и идентификационные данные), могли быть украдены», — говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства. 

При этом в МИД заверили, что украденные сведения не содержат банковских данных или информации, которая подпадает под действие Общего регламента о защите данных (GDPR) Евросоюза. Власти уведомили о случившемся Национальную комиссию по информатике и свободам Франции (CNIL). Правительство также подало жалобу, ведётся судебное расследование.

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