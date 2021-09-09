В Крыму ослабили связанные с COVID-19 ограничительные меры

Власти Крыма приняли решение об ослаблении ограничительных мер, введённых в регионе из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Снижение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние недели позволило принять решение о продлении с сегодняшнего дня времени работы общепита до часа ночи. Соответствующее изменение внесено в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», — написал он.

По словам Аксёнова, все вопросы, касающиеся отмены каких-либо ограничений, принимаются после учёта возможных рисков и угроз, а также консультаций с Роспотребнадзором.

Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко ранее заявил, что вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса, в том числе требовать от туристов предъявить отрицательный результат ПЦР-теста при заселении в отель по примеру Кубани, пока не планируется.