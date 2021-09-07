Власти Крыма пока не намерены ужесточать COVID-требования для туристов

Короткая ссылка
Вводить дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса, в том числе, требовать туристов предъявить отрицательный результат ПЦР-теста при заселении в отель по примеру Кубани пока не планируется.
Власти Крыма пока не намерены ужесточать COVID-требования для туристов
  • globallookpress.com
  • © Ilya Galakhov

Об этом в интервью «Известиям» заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Внедрять дополнительные ограничения на данный момент не планируется. Но в санаториях при заселении... необходимо предъявлять справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. Для гостиниц и пансионатов дополнительные справки, сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты не нужны», — пояснил он.

При этом глава ведомства акцентировал внимание на том, что каждое средство размещения имеет право предъявлять свои требования при заселении туристов.

С 1 августа заселиться в отели и гостиницы на Кубани могут только граждане, которые смогут предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19 или медицинский документ, подтверждающий факт перенесённого не более полугода назад заболевания. Также туристов разрешается размещать в случае, если они дадут добровольное согласие на прохождение вакцинации в ближайшие три дня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить