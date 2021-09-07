Власти Крыма пока не намерены ужесточать COVID-требования для туристов
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Об этом в интервью «Известиям» заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«Внедрять дополнительные ограничения на данный момент не планируется. Но в санаториях при заселении... необходимо предъявлять справки об отсутствии контактов с инфекционными больными. Для гостиниц и пансионатов дополнительные справки, сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты не нужны», — пояснил он.
При этом глава ведомства акцентировал внимание на том, что каждое средство размещения имеет право предъявлять свои требования при заселении туристов.
С 1 августа заселиться в отели и гостиницы на Кубани могут только граждане, которые смогут предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19 или медицинский документ, подтверждающий факт перенесённого не более полугода назад заболевания. Также туристов разрешается размещать в случае, если они дадут добровольное согласие на прохождение вакцинации в ближайшие три дня.