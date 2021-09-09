Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске начали получать выплаты

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Пострадавшим в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске начали поступать единовременные выплаты. Об этом заявил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.
Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске начали получать выплаты
  • © ГУ МЧС по Московской области

«Сегодня с утра всем написавшим заявление выплаты уже произвели. Дальше происходит написание, по поступлению написанных заявлений выплаты продолжаются», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов тело седьмого погибшего.

По последним данным МЧС, в результате ЧП погибли семь человек, 15 пострадали.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что пострадавшим выплатят по 30 тыс. рублей на члена семьи, одинокие получат 50 тыс. рублей.

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