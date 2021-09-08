Воробьёв рассказал о выплатах пострадавшим при взрыве в Ногинске

Жителям Ногинска, которые пострадали при взрыве газа в жилом доме, выплатят по 30 тыс. рублей на члена семьи, одинокие получат 50 тыс. рублей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

«По закону всем, у кого пострадали квартиры, выплачивается 30 тыс. рублей. Если одинокий человек — 50 тыс. рублей. Это единовременная выплата сейчас», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Он отметил, что подпишет соответствующее распоряжение сегодня.

По его словам, на разбор всех завалов потребуется не менее 12 часов.

Ранее замглавы Богородского городского округа по вопросам безопасности, ГО и ЧС Евгений Плиско заявил, что во временном размещении нуждаются 108 жильцов дома в Ногинске, где произошёл взрыв газа.