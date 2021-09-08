Более 100 жильцов дома в Ногинске разместят на турбазе

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Замглавы Богородского городского округа по вопросам безопасности, ГО и ЧС Евгений Плиско заявил, что во временном размещении нуждаются 108 жильцов дома в Ногинске, где произошёл взрыв газа.
Более 100 жильцов дома в Ногинске разместят на турбазе
  • ©МЧС России

«Обрушились стены многоквартирного дома со второго по четвёртый этаж. Дом девятиэтажный, в нём два подъезда, общая жилая площадь — 3975 кв. м. 72 квартиры, количество проживающих — 173. В центре эвакуации находятся 108 человек, из них 23 ребёнка. Для них организовано питание», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, волонтёры провели опрос, кому нужно размещение, жителей разместят на турбазе «Боровое».

Как добавил Плиско, в настоящее время проводится обследование дома специальной аппаратурой «Струна».

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.

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