В Москве более 4,8 млн человек вакцинировались от коронавируса

Короткая ссылка
Число вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве превысило 4,8 млн. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
В Москве более 4,8 млн человек вакцинировались от коронавируса
  • Reuters

«Более 4,8 млн человек вакцинированы от COVID-19», — говорится в презентации к выступлению Хрипуна на Форуме социальных инноваций регионов.

Согласно данным на 9 сентября, в России в течение суток зарегистрировали 18 380 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 084 284 случая инфицирования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить