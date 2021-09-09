В Москве более 4,8 млн человек вакцинировались от коронавируса

Число вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве превысило 4,8 млн. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на руководителя Департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.

«Более 4,8 млн человек вакцинированы от COVID-19», — говорится в презентации к выступлению Хрипуна на Форуме социальных инноваций регионов.

Согласно данным на 9 сентября, в России в течение суток зарегистрировали 18 380 случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 084 284 случая инфицирования.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.