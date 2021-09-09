Подруга рассказала подробности о девушке, погибшей при взрыве газа в Ногинске

Подруга 16-летней Полины Барабошкиной, погибшей при взрыве газа в Ногинске, рассказала подробности о девушке.

«Полина была невероятно добрым человеком. Последние несколько лет очень активно занималась конным спортом и достигла в нём больших успехов. Всегда была готова прийти на помощь и поддержать», — заявила Юлия в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, Барабошкина любила животных и душой болела за каждого.

Ранее Newinform сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва бытового газа и частичного обрушения в жилом доме в подмосковном Ногинске.