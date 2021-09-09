Пашинян выразил Путину соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
«Я был глубоко опечален, узнав о трагической гибели главы МЧС Российской Федерации Евгения Зиничева при исполнении служебных обязанностей. От имени народа Армении и лично от меня прошу передать слова искреннего сострадания и поддержки родным и близким Евгения Зиничева», — говорится в сообщении.
8 сентября глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, спасая известного кинорежиссёра Александра Мельника.
Владимир Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России.