В Ижевске задержали подозреваемого в организации убийств через даркнет
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.
«Владелец данного сайта специализировался на предоставлении заказчикам за плату незаконных услуг. По данным следствия, он причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов», — отмечают в СК.
Оплату за свои услуги владелец сервиса получал в криптовалюте или фиатными средствами через электронные кошельки.
Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос о представлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
В 2019 году сотрудники ФСБ России изъяли наркотики на сумму 650 млн рублей из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, который занимался сбытом запрещённых веществ на территории страны — от Санкт-Петербурга до Томска.