В Ижевске задержали подозреваемого в организации убийств через даркнет

Правоохранительные органы задержали жителя Ижевска, подозреваемого в организации тяжких преступлений на одной из интернет-площадок в даркнете.

Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

«Владелец данного сайта специализировался на предоставлении заказчикам за плату незаконных услуг. По данным следствия, он причастен к организации убийства двух лиц, приготовлению к убийству, приобретению и передаче оружия и боеприпасов», — отмечают в СК.

Оплату за свои услуги владелец сервиса получал в криптовалюте или фиатными средствами через электронные кошельки.

Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос о представлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

В 2019 году сотрудники ФСБ России изъяли наркотики на сумму 650 млн рублей из одного из крупнейших в даркнете интернет-магазинов, который занимался сбытом запрещённых веществ на территории страны — от Санкт-Петербурга до Томска.