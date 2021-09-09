Кабмин утвердил проект соглашения с «Газпромом» о развитии водородной энергетики

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Правительство России и публичное акционерное общество «Газпром» готовятся заключить соглашение о намерениях в области развития водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин утвердил проект соглашения с «Газпромом» о развитии водородной энергетики
  • © РИА Новости

Отмечается, что проект документа одобрил российский премьер Михаил Мишустин.

В пресс-службе правительства рассказали, что соглашение предусматривает разработку и реализацию специальной дорожной карты, в которой зафиксируют целевые показатели развития отрасли, её частью также станет план мероприятий до 2025 года с указанием ответственных должностных лиц и сроков реализации инициатив.

«Составлением и согласованием документа займётся «Газпром». Правительство, в свою очередь, обеспечит его утверждение, а также формирование благоприятных условий для реализации представленных в дорожной карте инициатив. Соглашение подготовлено в рамках Концепции развития водородной энергетики, утверждённой Михаилом Мишустиным в августе. От правительства документ подпишет вице-премьер Александр Новак», — говорится в сообщении.

В августе сообщалось, что правительство России подготовило проект концепции развития водородной энергетики в стране.

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