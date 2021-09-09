На Камчатке на выборах в Госдуму досрочно проголосовали более трёх тысяч моряков

Зампредседателя избиркома Камчатского края Игорь Шамраев сообщил, что в общей сложности на морские участки голосования пришли 3 399 моряков из 6 500 прикреплённых к ним.

«Всего свой выбор на судах сделали 3 399 человек из 6 500 запланированных», — приводит ТАСС заявление Шамраева.

По его словам, в море организовано 120 избирательных участков, 72 уже полностью проголосовали и закрылись.

Он напомнил, что досрочное голосование продолжается также в труднодоступных местностях Камчатки, где голосуют оленеводы, метеорологи, сотрудники кордонов заповедников, смотрители маяков, пограничники.

С 29 августа в труднодоступных или отдалённых регионах России началось досрочное голосование на выборах в сентябре.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдёт с 17 по 19 сентября.