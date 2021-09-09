Цены на бензин в России снизились на 0,3%

Цена бензина в России с 30 августа по 6 сентября снизилась на 0,3%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что по итогам прошлого года цены на бензин в стране возросли существенно ниже инфляции (4,9%) — на 2,5%.

Стоимость дизельного топлива на неделе с 31 августа по 6 сентября подешевела на 0,1% после роста на 0,1% в минувшие две недели.

С начала 2021 года дизельное топливо подорожало на 4,1%.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго заявили о завершении сезонного пика спроса на бензин.

В июле ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, что возвращение России к допандемийному уровню по объёмам добычи нефти будет зависеть от жизнеспособности остановленных месторождений.