Автоэксперт Кадаков прокомментировал инициативу по отмене обязательного техосмотра

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал инициативу по отмене обязательного техосмотра.

«Я думаю, что это правильное движение, особенно в свете того, что происходит сейчас с техосмотром. При этом мы не забываем, что речь идёт только о легковом транспорте, принадлежащем только физическим лицам», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, есть грузовой и пассажирский транспорт, такси, легковые машины, принадлежащие юрлицам, и они по-прежнему будут проходить техосмотр.

Как отметил Кадаков, техосмотр будет нужен и в случае перепродажи автомобиля.

Ранее сообщалось, что партия «Единая Россия» совместно с правительством планирует доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.

Как уточняется, данная инициатива распространяется исключительно на физических лиц.

22 августа в России вступил в силу закон об отмене обязательного проведения техосмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО.

До этого полис выдавался только при условии проведения государственного техосмотра в отношении транспортного средства.