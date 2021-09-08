Суд рассмотрел вопрос о мере пресечения генерал-майору Аллахвердиеву

В отношении замначальника инженерных войск России генерал-майора Руслана Аллахвердиева суд в середине августа рассмотрел вопрос о мере пресечения.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на 235-й Гарнизонный военный суд.

По данным суда, материал с ходатайством следствия был рассмотрен 19 августа.

При этом в суде не привели подробностей дела. Отмечается, что дело направлено в апелляционную инстанцию.

Как заявил источник агентства, Аллахвердиев в августе был взят под стражу по делу о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее бывший заместитель главы следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Бусылко был осуждён на восемь с половиной лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере.